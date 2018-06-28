Руни заработает в США 13 миллионов долларов. Футбол
Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни уже в ближайшее время станет игроком "Ди Си Юнайтед".
Представитель MLS согласовал все нюансы как с британским клубом, так и с 32-летним футболистом. Звёздный форвард проведёт за океаном два с половиной сезона. За это время он заработает 13 миллионов долларов. Это рекордная зарплата для коллектива из Вашингтона. Об этом информирует издание Washington Post.
Сумма трансфера остаётся неизвестной, однако ранее в прессе сообщалось, что "ириски" рассчитывают пополнить свой бюджет на 12,5 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, Уэйн Руни принял участие в 31 матче минувшего розыгрыша Премьер-лиги, записав на свой счёт 10 голов и 2 результативные передачи. Боссы "Эвертона" надеются на то, что в ближайшие годы страйкер вернётся на "Гудисон Парк" уже в качестве тренера.
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