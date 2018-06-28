Руни заработает в США 13 миллионов долларов. Футбол

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни уже в ближайшее время станет игроком "Ди Си Юнайтед".

Представитель MLS согласовал все нюансы как с британским клубом, так и с 32-летним футболистом. Звёздный форвард проведёт за океаном два с половиной сезона. За это время он заработает 13 миллионов долларов. Это рекордная зарплата для коллектива из Вашингтона. Об этом информирует издание Washington Post.

Сумма трансфера остаётся неизвестной, однако ранее в прессе сообщалось, что "ириски" рассчитывают пополнить свой бюджет на 12,5 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Уэйн Руни принял участие в 31 матче минувшего розыгрыша Премьер-лиги, записав на свой счёт 10 голов и 2 результативные передачи. Боссы "Эвертона" надеются на то, что в ближайшие годы страйкер вернётся на "Гудисон Парк" уже в качестве тренера.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
ЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. ФутболЧМ 2018: Япония и Сенегал не выявили сильнейшего. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Приглашение Сарри обойдется Челси в 37 миллионов евроПриглашение Сарри обойдется Челси в 37 миллионов евро
Ювентус намерен подписать Марсьяля как свободного агента. ФутболЮвентус намерен подписать Марсьяля как свободного агента. Футбол
Петкович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. ФутболПеткович: Счастлив, что могу доверять всем игрокам. Футбол
ЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. ФутболЧМ-2018: Коста-Рика спасла очко в матче со Швейцарией. Футбол
Милан: мимо Лиги Европы и штраф 30 миллионовМилан: мимо Лиги Европы и штраф 30 миллионов
"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро"Ливерпуль" представил футболиста, купленного за 60 млн евро
Определен список стадионов, на которых разрешено проводить матчи УПЛ. ФутболОпределен список стадионов, на которых разрешено проводить матчи УПЛ. Футбол
Официально: матч Лиги наций Чехия - Украина состоится в Угерске-Градиште. ФутболОфициально: матч Лиги наций Чехия - Украина состоится в Угерске-Градиште. Футбол
Хачериди опроверг свое заявление, что хотел бы получить греческий паспорт. ФутболХачериди опроверг свое заявление, что хотел бы получить греческий паспорт. Футбол
Франция и Дания расписали первую нулевую ничью. ФутболФранция и Дания расписали первую нулевую ничью. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости