Ювентус намерен подписать Марсьяля как свободного агента. Футбол
Французский нападающий Антони Марсьяль имеет возможность продолжить карьеру в Серии А. Правда, переход может состояться следующим летом.
По информации Tuttosport, руководство "Ювентуса" готово подождать ещё один год, чтобы подписать 22-летнего форварда в статусе свободного агента. Аналогичным образом из Ливерпуля в Турин перебрался Эмре Джан.
Напомним, что Марсьяль выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, ранее он играл за французские "Лион" и "Монако". В конце прошлого сезона молодой француз передал свои пожелания главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Он хочет увеличить заработную плату с 85 тысяч фунтов в неделю до 150-ти. В противном случае футболист будет рассматривать предложения от других клубов.
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28.06.2018 08:13