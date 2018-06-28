Ювентус намерен подписать Марсьяля как свободного агента. Футбол

Французский нападающий Антони Марсьяль имеет возможность продолжить карьеру в Серии А. Правда, переход может состояться следующим летом.

По информации Tuttosport, руководство "Ювентуса" готово подождать ещё один год, чтобы подписать 22-летнего форварда в статусе свободного агента. Аналогичным образом из Ливерпуля в Турин перебрался Эмре Джан.

Напомним, что Марсьяль выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, ранее он играл за французские "Лион" и "Монако". В конце прошлого сезона молодой француз передал свои пожелания главному тренеру "МЮ" Жозе Моуринью. Он хочет увеличить заработную плату с 85 тысяч фунтов в неделю до 150-ти. В противном случае футболист будет рассматривать предложения от других клубов.