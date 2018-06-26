Франция и Дания расписали первую нулевую ничью. Футбол

Сборная Дании стала очередной командой, пробившейся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Еще до начала матча с французами было понятно, что обе команды "согласятся" на ничью, которая вполне устраивала "трехцветных", сохраняющих первое место в группе, и, соответственно, датчан.

Догадки подтвердил и стартовый состав сборной Франции, который был далеко не тем, который можно было наблюдать в двух первых матчах.

Собственно, это все, что нужно знать об этом игре. Опасные моменты соперники практически не создавали, и нулевая ничья - вполне предсказуемый и закономерный результат. И, к слову, это первые 0:0 на ЧМ по футболу 2018.

Чемпионат Мира 2018. Группа C

Дания - Франция - 0:0 (0:0)

Дания: Шмейхель; Йоргенсен М.; Кристенсен А.; Дальсгор; Кьяр; Ларсен; Делейни; Систо (Фишер, 59); Эриксен; Брайтвайт; Корнелиус (Дольберг, 75)

"Франция: Манданда; Варан; Сидибе Дж.; Лукас-Франсуа (Менди Б., 50); Кимпембе; Н`Зонзи; Лемар; Канте; Жиру; Дембеле У. (Мбаппе, 78); Гризманн (Фекир, 69)

Предупреждения: Йоргенсен М., 45