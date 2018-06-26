Капитаном сборной Бразилии будет Миранда

Защитник пентакампеонов Жуан Миранда ди Соза Фильо или просто Миранда будет капитаном в матче чемпионата мира-2018 против команды Сербии. Об этом сообщил главный тренер бразильцев Тите. На счету 33-летнего игрока 40 матчей за национальную команду.

Сборная Бразилии завтра проведет на стадионе "Спартак" в Москве заключительный матч группового этапа ЧМ-2018 против команды Сербии. После двух туров "пентакампеоны" идут на первом месте в группе и для выхода в 1/8-финала им достаточно сыграть вничью.

Напомним, что в первой игре турнира капитаном бразильцев был Марсело, во второй - Тиаго Силва. Рулевой команды Тите еще до старта турнира заявил, что капитанская повязка будет передаваться между несколькими игроками.


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