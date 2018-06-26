Пицци продолжит тренировать сборную Саудовской Аравии. Футбол

Федерация футбола ближневосточной монрахии продлила контракт с главным тренером сборной страны Хуаном Антонио Пицци, сообщает официальный твиттер организации. Срок действия соглашения - окончание Кубка Азии 2019 года.

Хуан Антонио Пицци возглавляет сборную Саудовской Аравии с ноября прошлого года.

Напомним, что эффектный гол Мохаммеда Салаха на 22-й минуте матча с саудитами не помог сборной Египта добыть первую победу на чемпионате мира-2018. Египтяне покидают турнир с полным "бубликом", а Саудовская Аравия становится третьей в группе А.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа A.

Саудовская Аравия - Египет - 2:1 (1:1)

Голы: Салах, 22 (0:1); Аль-Фарадж, 45 (пенальти) (1:1); Аль-Доссари, 95 (2:1)


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