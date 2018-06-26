Новинский сменит Климова на посту президента ФК "Черноморец". Футбол
Одесский клуб заменит "Полтаву" в УПЛ.
Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский сменит Леонида Климова на посту президента футбольного клуба "Черноморец".
Об этом сообщает FootBoom.
"По нашей информации нынешний президент "Черноморца" Леонид Климов отойдет от дел, а клуб возьмет под свое крыло известный бизнесмен и депутат Вадим Новинский. Приход на тренерский мостик "моряков" болгарского специалиста Ангела Червенкова - лишь первая ласточка грядущих перемен в "Черноморце", - пишет издание.
Отмечается, что у Новинского есть опыт работы с футбольными клубами. С 2010 по 2014 год он был владельцем и почетным президентом ФК "Севастополь". Однако в июне 2014-го он прекратил финансирование клуба.
Ранее главным тренером "Черноморца" стал болгарин Ангел Червенков, который имеет опыт сотрудничества с Новинским.
Официальный сайт УПЛ также сообщает, что клубы элитного дивизиона проголосовали за то, чтобы "Черноморец" заменил ФК "Полтава" в следующем розыгрыше Чемпионата Украины.
Окончательное решение по поводу участия "Черноморца" в следующем розыгрыше УПЛ будет принято на заседании исполнительного комитета ФФУ.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Черноморец" вылетел из УПЛ. После проигрыша "моряков" полтавской "Ворскле" в конце мая недовольные одесские фанаты избили главного тренера команды Константина Фролова.
Климов занимал пост президента одесского клуба с 1998 года. А в 2001 году он стал почетным президентом "Черноморца".
Климов является народным депутатом и входит в комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, он должен Национальному банку 3,4 млрд гривен в связи с банкротством его Имэксбанка.
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