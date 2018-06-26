Петер Шмейхель: Иран играл лучше Португалии. Футбол

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель прокомментировал ничью в матче чемпионата мира между сборными Ирана и Португалии.

«Иран играл лучше Португалии. Иранцы были заряжены на борьбу, они хотели выиграть, они хотели играть в футбол больше, чем соперник. Во втором тайме Криштиану Роналду совсем не был заметен. Он не использовал свои шансы до перерыва и даже не реализовал пенальти.

Кажется, что великие игроки не могут в такой ситуации ошибаться, но это сделал Лионель Месси и повторил Роналду. Ни для кого не секрет, что он хочет выиграть «Золотую бутсу», но теперь останется позади Гарри Кейна.

Роналду провёл плохой матч. Он получил жёлтую карточку, которая должна была его осчастливить. И он действительно улыбался, увидев её. Португалец ударил соперника локтем по лицу. Можно долго обсуждать, было это намеренно или нет, но арбитр посмотрел повтор, и вердикт должен был быть однозначным – красная карточка. Роналду очень нервничал, ожидая решения судьи», – приводит слова Шмейхеля «RT».


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