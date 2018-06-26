ЧМ-2018: Аргентина победила Нигерию и вышла на Францию

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на решающий поединок с Нигерией был вынужден пойти на кадровые перемены. Горемычного Кабальеро в воротах сменил Армани, Агуэро, как и ожидалось, в ответ на критику уселся на скамейке в пользу Игуаина, а в полузащите с первых минут вышли Ди Мария и Банега. И вовремя!

Именно Банеге на 14-й минуте удался гроссмейстерский пас с центра поля на Месси. Лео принял мяч левой, подработал и с правой послал мяч в дальнюю "девятку". Голкипер Узохо был бессилен. 0:1, и этот счет на ту минуту выводил Аргентину в плей-офф.

Почувствовав, что игра дается, Месси повел команду за собой. Сперва он вывел Игуаина один на один под углом, но Узохо самоотверженно бросился на мяч. А затем в ход пошел фирменный штрафной от Месси - опять спас Узохо, переведя кончиками пальцев мяч в правую штангу.

Начало второго тайма сложилось для аргентинцев шокирующе. Во время борьбы на стандарте Маскерано придержал Балогуна, арбитр Чакыр решил указать на "точку" без всяких VAR-ов, хоть защитник яростно протестовал. К исполнению пенальти подошел Мозес, пробил без разбега, но на точности это не сказалось - 1:1. Этот результат устраивал Нигерию и оставлял Аргентину ни с чем.

Время шло, а счет оставался прежним. Исландия проигрывала Хорватии, так что стало ясно - все решат аргентинцы и нигерийцы. Сампаоли решил освежить атаку за счет Павона и Месы, но какого-то эффекта это не приносило. А вот Нигерия претендовала на еще один пенальти, но Чакыр после просмотра повтора решил, что мяч попал Рохо в локоть после рикошета от головы и не стал свистеть.

Вдохновленный Рохо на 86-й минуте пошел в атаку и смог забить жизненно важный мяч, замкнув подачу Меркадо с правого фланга - 1:2! Гол организовали защитники - это не удавалось ни Игуаину, ни Агуэро, который тоже вышел на концовку.

Хорватия тем временем пропустила, но смогла забить снова - и это было в пользу Аргентины. Оставалось лишь удержать победный счет. С немалым трудом это аргентинцы сделали, вышли из группы и теперь сыграют в 1/8 финала с Францией.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа D.

Нигерия - Аргентина 1:2 (0:1)



Голы: Месси, 14 (0:1); Мозес, 51 (пенальти) (1:1); Рохо, 86 (1:2)



Нигерия: Узохо; Омеруо (Айуоби, 90); Идову; Трост-Эконг; Ндиди; Балогун; Муса (Нванкво, 92); Микел; Этебо; Мозес; Ихеаначо (Игало, 46)



Аргентина: Армани; Тальяфико (Агуэро, 80); Меркадо; Рохо; Отаменди; Банега; Ди Мария (Меса, 72); Маскерано; Перес (Павон, 61); Месси; Игуаин



Предупреждения: Балогун, 32; Микел, 91 - Маскерано, 49; Банега, 64; Месси, 94

фото - FIFA