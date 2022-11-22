ЧС-2022: Аргентина зіграє із Саудівською Аравією, Франція стартує проти Австралії

22 листопада на чемпіонаті світу-2022 у Катарі пройдуть чотири матчі групового етапу.

У першому матчі ігрового дня зустрінуться збірні Аргентини та Саудівської Аравії, пізніше групу D відкриє зустріч Данії та Тунісу, а у вечірніх матчах зустрінуться Мексика проти Польщі та Франція проти Австралії.

Розклад та результати матчів дня

12:00. Група С. Аргентина – Саудівська Аравія

15:00. Група D. Данія – Туніс

18:00. Група С. Мексика – Польща

21:00. Група D. Франція – Австралія

Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.

Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.