ЧС-2022: Аргентина зіграє із Саудівською Аравією, Франція стартує проти Австралії
На турнірі у Катарі розпочався груповий етап.
22 листопада на чемпіонаті світу-2022 у Катарі пройдуть чотири матчі групового етапу.
У першому матчі ігрового дня зустрінуться збірні Аргентини та Саудівської Аравії, пізніше групу D відкриє зустріч Данії та Тунісу, а у вечірніх матчах зустрінуться Мексика проти Польщі та Франція проти Австралії.
Розклад та результати матчів дня
12:00. Група С. Аргентина – Саудівська Аравія
15:00. Група D. Данія – Туніс
18:00. Група С. Мексика – Польща
21:00. Група D. Франція – Австралія
Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.
Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.
Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.