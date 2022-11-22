ЧС-2022: Аргентина зіграє із Саудівською Аравією, Франція стартує проти Австралії

На турнірі у Катарі розпочався груповий етап.

ЧС-2022: Аргентина зіграє із Саудівською Аравією, Франція стартує проти Австралії
Сьогодні пройдуть чотири матчі
© Globo

22 листопада на чемпіонаті світу-2022 у Катарі пройдуть чотири матчі групового етапу.

У першому матчі ігрового дня зустрінуться збірні Аргентини та Саудівської Аравії, пізніше групу D відкриє зустріч Данії та Тунісу, а у вечірніх матчах зустрінуться Мексика проти Польщі та Франція проти Австралії.

Розклад та результати матчів дня

12:00. Група С. Аргентина – Саудівська Аравія

15:00. Група D. Данія – Туніс

18:00. Група С. Мексика – Польща

21:00. Група D. Франція – Австралія

Груповий етап завершиться 2 грудня, а вже наступного дня стартує 1/8 фіналу плей-офф.

Фінальна гра пройде 18 грудня, а днем раніше буде розіграно третє місце.

Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Основний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного рокуОсновний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного року
Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачівЗбірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачів
Казахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокаутуКазахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокауту
Відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у КатаріВідбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі
"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті
Блок рекламы


Похожие новости
Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022
Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022
Європейські збірні відмовилися від капітанської пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022Європейські збірні відмовилися від капітанської пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022
Капітан збірної Ірану на ЧС-2022 підтримав протестувальників у своїй країніКапітан збірної Ірану на ЧС-2022 підтримав протестувальників у своїй країні
ЧС-2022: Англія зустрінеться з Іраном, США зіграють з УельсомЧС-2022: Англія зустрінеться з Іраном, США зіграють з Уельсом
Іранські баскетболістки сфотографувалися без хіджабів на знак солідарності з протестувальниками проти правлячих клерикалівІранські баскетболістки сфотографувалися без хіджабів на знак солідарності з протестувальниками проти правлячих клерикалів
ФІФА попередила збірні про покарання за капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022ФІФА попередила збірні про покарання за капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022
Володар "Золотого м'яча"-2022 Бензема пропустить ЧС-2022Володар "Золотого м'яча"-2022 Бензема пропустить ЧС-2022
ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у КатаріФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі
Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости