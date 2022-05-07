Паралимпийская сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Паралимпийская сборная Украины по футболу, победитель пяти чемпионатов мира и неизменный медалист 11 последних мундиалов, подтверждает свой высокий класс на полях испанского Салоу, где проходит очередной ЧМ.

В трех матчах группового раунда против команд Аргентины, Испании и Северной Ирландии украинцы одержали три победы с общим счетом 17:1, заняв первое место в квартете и выйдя в четвертьфинал турнира.

За право выйти в полуфинал сборная Украины сыграет в понедельник, 9 мая, со второй командой группы "В".