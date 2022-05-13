Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу

Украинцы сыграют в решающем матче турнира.

Паралимпийская сборная Украины вышла в финал чемпионата мира по футболу
Турнир проходит в Испании
© УАФ

Паралимпийская сборная Украины пробилась в финал чемпионата мира по футболу в Испании.

В полуфинале соревнований украинская сборная разгромила команду США со счетом 5:1.

В финале чемпионата мира, который состоится 15 мая, украинская национальная команда будет противостоять Ирану.

Отметим, что в предыдущих матчах турнира украинцы одержали три победы и заняли первое место в группе D, а в четвертьфинале сборная Украины победила Ирландию по счету 5:1.

Напомним, что сборная Украины среди игроков с недостатками опорно-двигательного аппарата неизменно возвращалась с медалями на 11 последних мировых форумов. В том числе украинцы являются победителями пяти мундиалей (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).


Алексей Леоничев, ZN.ua

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