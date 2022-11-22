Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022
У Катарі відбулася перша сенсація турніру.
Сьогодні, 22 листопада, у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 з футболу у Катарі зустрічалися збірні Аргентини та Саудівської Аравії.
Поєдинок групи С на стадіоні "Лусаїл Айконік" завершився сенсаційною перемогою саудитів над одним із фаворитів турніру з рахунком 2:1.
Аргентинці провели потужний перший тайм, відзначившись уже на 10-й хвилині - пенальті точно реалізував Мессі.
Аргентина продовжувала атакувати і ще тричі вразила ворота саудитів, проте у трьох цих епізодах було зафіксовано офсайд.
Старт другого тайму став шоком для аргентинців та всіх любителів футболу - на 48-й хвилині забив Салех Аль Шехрі, на 53-й хвилині шикарним обвідним пострілом відзначився Салем Аль-Давсарі.
Далі команда Скалоні спробувала відігратися, проте кілька своїх шансів реалізувати не зуміла.
Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2
Голи: Мессі, 10 (з пенальті) – Салех Аль Шехрі, 48, Салем Аль-Давсарі, 53.
Зазначимо, що у цій групі також виступають збірні Польщі та Мексики. Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.