Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022

У Катарі відбулася перша сенсація турніру.

Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022
Один із головних фаворитів турніру несподівано поступився
© FIFA World Cup

Сьогодні, 22 листопада, у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 з футболу у Катарі зустрічалися збірні Аргентини та Саудівської Аравії.

Поєдинок групи С на стадіоні "Лусаїл Айконік" завершився сенсаційною перемогою саудитів над одним із фаворитів турніру з рахунком 2:1.

Аргентинці провели потужний перший тайм, відзначившись уже на 10-й хвилині - пенальті точно реалізував Мессі.

Аргентина продовжувала атакувати і ще тричі вразила ворота саудитів, проте у трьох цих епізодах було зафіксовано офсайд.

Старт другого тайму став шоком для аргентинців та всіх любителів футболу - на 48-й хвилині забив Салех Аль Шехрі, на 53-й хвилині шикарним обвідним пострілом відзначився Салем Аль-Давсарі.

Далі команда Скалоні спробувала відігратися, проте кілька своїх шансів реалізувати не зуміла.

Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2

Голи: Мессі, 10 (з пенальті) – Салех Аль Шехрі, 48, Салем Аль-Давсарі, 53.

Зазначимо, що у цій групі також виступають збірні Польщі та Мексики. Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Основний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного рокуОсновний футболіст "Шахтаря" переніс операцію та повернеться на поле наступного року
Збірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачівЗбірна Польщі вирушила на ЧС-2022 з футболу у супроводі винищувачів
Казахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокаутуКазахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокауту
Відбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у КатаріВідбулася церемонія відкриття чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі
"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті"Наш дім - Кривий Ріг": клуб УПЛ "Кривбас" заявив про бажання проводити матчі у рідному місті
Блок рекламы


Похожие новости
ЧС-2022: Аргентина зіграє із Саудівською Аравією, Франція стартує проти АвстраліїЧС-2022: Аргентина зіграє із Саудівською Аравією, Франція стартує проти Австралії
Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022
Європейські збірні відмовилися від капітанської пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022Європейські збірні відмовилися від капітанської пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022
Капітан збірної Ірану на ЧС-2022 підтримав протестувальників у своїй країніКапітан збірної Ірану на ЧС-2022 підтримав протестувальників у своїй країні
ЧС-2022: Англія зустрінеться з Іраном, США зіграють з УельсомЧС-2022: Англія зустрінеться з Іраном, США зіграють з Уельсом
ФІФА попередила збірні про покарання за капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022ФІФА попередила збірні про покарання за капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022
Єдина українка в UFC програла бій у СШАЄдина українка в UFC програла бій у США
Володар "Золотого м'яча"-2022 Бензема пропустить ЧС-2022Володар "Золотого м'яча"-2022 Бензема пропустить ЧС-2022
ФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у КатаріФІФА заборонила продаж пива на стадіонах ЧС-2022 у Катарі
Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости