Аргентина сенсаційно програла Саудівській Аравії на старті ЧС-2022

Сьогодні, 22 листопада, у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 з футболу у Катарі зустрічалися збірні Аргентини та Саудівської Аравії.

Поєдинок групи С на стадіоні "Лусаїл Айконік" завершився сенсаційною перемогою саудитів над одним із фаворитів турніру з рахунком 2:1.

Аргентинці провели потужний перший тайм, відзначившись уже на 10-й хвилині - пенальті точно реалізував Мессі.

Аргентина продовжувала атакувати і ще тричі вразила ворота саудитів, проте у трьох цих епізодах було зафіксовано офсайд.

Старт другого тайму став шоком для аргентинців та всіх любителів футболу - на 48-й хвилині забив Салех Аль Шехрі, на 53-й хвилині шикарним обвідним пострілом відзначився Салем Аль-Давсарі.

Далі команда Скалоні спробувала відігратися, проте кілька своїх шансів реалізувати не зуміла.

Аргентина - Саудівська Аравія - 1:2

Голи: Мессі, 10 (з пенальті) – Салех Аль Шехрі, 48, Салем Аль-Давсарі, 53.

Зазначимо, що у цій групі також виступають збірні Польщі та Мексики. Чемпіонат світу вперше проходить у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.