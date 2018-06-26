МВД провело вторую волну обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе

Правоохранители продолжают работать над искоренением коррупции в футболе

МВД провело вторую волну обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе
Фото: sport.ua

Сегодня правоохранительные органы начали вторую волну обысков по делу о договорных матчах в чемпионатах Украины.

Обыски проходят у игроков, агентов и судей в 11 областях Украины, сообщают FootballHub.

Напомним, первая волна следственных действий была проведена 22 мая, когда МВД сообщило, что в договорных матчах замешены 67% украинских профессиональных клубов.

Были проведены обыски и задержания, в том числе среди футбольного судейского корпуса.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по делу.

Сайт МВД пока не информирует о подробностях.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Определился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги ЕвропыОпределился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги Европы
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Федорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. ФутболФедорчук: Если Ребров займет место Рианчо, это будет ошибочный шаг. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Вайденфеллер: Нойер всегда надежен в важных матчахВайденфеллер: Нойер всегда надежен в важных матчах
Правительство Германии окажет поддержку украинскому любительскому футболуПравительство Германии окажет поддержку украинскому любительскому футболу
Петраков: Лучше допустить ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро-2018. ФутболПетраков: Лучше допустить ошибки в товарищеских матчах, чем на Евро-2018. Футбол
Ван Дейк: Не каждому футболисту суждено участвовать в таких матчахВан Дейк: Не каждому футболисту суждено участвовать в таких матчах
Александрия отреагировала на упоминание клуба в ролике о договорных матчах. ФутболАлександрия отреагировала на упоминание клуба в ролике о договорных матчах. Футбол
В договорных матчах замешаны 35 украинских футбольных клубовВ договорных матчах замешаны 35 украинских футбольных клубов
Один из подозреваемых в договорных матчах прокомментировал обыски МВД. ФутболОдин из подозреваемых в договорных матчах прокомментировал обыски МВД. Футбол
Силовики устроили массовую облаву на организаторов договорных матчей, - СМИСиловики устроили массовую облаву на организаторов договорных матчей, - СМИ
В украинском футболе творятся позор и стыдоба, - Григорий СуркисВ украинском футболе творятся позор и стыдоба, - Григорий Суркис
Суперволевая Фортуна выигрывает Вторую Бундеслигу, Брауншвейг вылетаетСуперволевая Фортуна выигрывает Вторую Бундеслигу, Брауншвейг вылетает
Последние новости
Подгружаем последние новости