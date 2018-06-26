МВД провело вторую волну обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе
Правоохранители продолжают работать над искоренением коррупции в футболе
Сегодня правоохранительные органы начали вторую волну обысков по делу о договорных матчах в чемпионатах Украины.
Обыски проходят у игроков, агентов и судей в 11 областях Украины, сообщают FootballHub.
Напомним, первая волна следственных действий была проведена 22 мая, когда МВД сообщило, что в договорных матчах замешены 67% украинских профессиональных клубов.
Были проведены обыски и задержания, в том числе среди футбольного судейского корпуса.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по делу.
Сайт МВД пока не информирует о подробностях.
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