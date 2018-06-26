ФИФА оштрафовала Джаку, Шакири и Лихтштайнера. Футбол

Футболисты сборной Швейцарии Джердан Шакири, Гранит Джака и Штефан Лихтштайнер оштрафованы ФИФА, сообщает пресс-служба организации.

Игроки наказаны за жесты во время матча со сборной Сербии (1:2). Гранит Джака и Джердан Шакири, коренные албанцы, имеющие родню в Косово, празднуя голы в ворота сербов, показали орла с флага Албании. Капитан команды Штефан Лихтштайнер также продемонстрировал этот жест по ходу матча.

ФИФА оштрафовала за неспортивное поведение Джаку и Шакири на 10 тысяч швейцарских франков (8 630 евро), а Лихтштайнера – на 5 тысяч франков (4 314 евро). Ранее сообщалось, что ФИФА может дисквалифицировать футболистов на две игры за поведение в матче с Сербией, однако в итоге они избежали сурового наказания.


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