Карлос Кейруш: Иран должен был побеждать Португалию. Футбол

Главный тренер сборной Ирана Карлос Кейруш прокомментировал ничью с Португалией (1:1).

"Мы играли против одной из лучших команд в мире. Сборная Ирана сыграла дисциплинированно, с правильным настроем и контролем за происходящим на поле. Если бы в футболе была справедливость, то победителем этого матча стал бы Иран.

Я немного расстроен, что мечта не воплотилась в реальность. Беру ответственность за результат на себя. Думаю, наши болельщики должны отдать должное команде. Мы сделали все, что могли. Все должны поблагодарить ребят и гордиться ими.

Желтая Роналду? Удар локтем — это красная карточка. В правилах не написано, что Месси или Роналду могут так играть. Если у нас есть VAR, нельзя допускать человеческого фактора. Если вы используете систему, чтобы делать дополнительные ошибки — это за гранью.

Федерация предложила продлить контракт на шесть месяцев. Горжусь, что руководители по-прежнему меня ценят. Но сейчас я расстроен из-за того, что моя мечта и цель не реализовались. Команда не вышла в плей-офф чемпионата мира. Мне нужно это пережить", - сказал наставник во время послематчевой пресс-конференции.


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