ЧМ-2018: Португалия не смогла победить Иран, но вышла в плей-офф

Сборная Португалии упустила победу над Ираном в матче главным героем которого стал арбитр Энрике Касерес.

Команда Фернанду Сантуша уверенно провела первый тайм, но повела в счете лишь на 45-й минуте встречи. Автором прекрасного гола стал Рикардо Куарежма, с линии штрафной закрутивший мяч в дальний угол ворот.

На старте второго тайма Роналду упал в штрафной иранцев и заработал пенальти, который арбитр поставил лишь после просмотра видеоповтора. Забить же в третьем подряд матче ЧМ Криштиану не смог - голкипер Ирана Беиранванд сумел отразить удар игрока "Реала" и сохранил для своей команды шансы на плей-офф.

Рефери снова прибегнул к видеоповтору на 82-й минуте поединка после фола Роналду на Пуралиганджи. Португалец ударил в лицо игрока Ирана и мог вполне заработать на удаление, но судья решил ограничиться желтой карточкой.

Ну а самое интересное в этом матче началось уже в добавленное время. На 90-й минуите Геррейру сыграл рукой в своей штрафной, а арбитр после совещания с помощниками и просмотра повтора все же решился назначить одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Ансарифард. И уже в следующей своей атаке Иран должен был вырывать победу и забирать себе вторую путевку в плей-офф, но выскочивший один на один с голкипером Тареми не сумел попасть в створ ворот Руя Патрисиу.

1:1 - Португалия финиширует второй в группе B, а Иран может винить только себя за упущенную историческую возможность выхода в плей-офф.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа B.

"сб. Ирана" - "сб. Португалии" 1:1 (0:1)



Голы: Куарежма, 45 (0:1); Ансарифард, 93 (пенальти) (1:1)



"сб. Ирана": Беиранванд; Пуралиганджи; Резаян; Хоссейни; Хаджсафи (Мохаммади, 56); Амири; Эззатоллахи (Ансарифард, 76); Эбрахими; Яханбакш (Годдос, 68); Азмун; Тареми



"сб. Португалии": Руй Патрисиу; Пепе; Виллиам Карвалью; Геррейру; Седрик Соареш; Жозе Фонте; Адриен Силва; Куарежма (Бернарду Силва, 68); Жоау Мариу (Моутинью, 84); Роналду; Андре Силва (Гонсалу Гуэдеш, 95)



Предупреждения: Хаджсафи, 52; Азмун, 54 - Геррейру, 33; Куарежма, 64; Роналду, 83