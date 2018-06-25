УХЛ: самый необычный сейв сезона

Период летнего межсезонья – самое лучшее время для того, чтобы вспоминать достижения и самые яркие события прошедшего сезона. Пресс-служба Украинской хоккейной лиги предлагает всем болельщикам освежить в памяти лучшие видео-моменты сезона 17/18.

Об изобретательности хоккейных вратарей наслышаны все любители и фанаты хоккея. Чего стоят, например, креативные и неповторимые рисунки на вратарских шлемах – один из таких, кстати, представил вратарь "Белого Барса" Сергей Люльчук...

Голкипер броварских "Волков" не стал исключением. Артём Кожевников в одном из поединков регулярного чемпионата отбил шайбу головой, тем самым не позволив кременчужанам отправить игровой снаряд в сетку ворот.Видео стало сразу набирать огромное количество просмотров на youtube-канале УХЛ и заслуженно находится в топе моментов сезона 17/18.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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