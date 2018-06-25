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Рейтинг WTA: Свитолина на прежней позиции, Цуренко поднимается В первой десятке рейтинга WTA, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации, изменений не произошло. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку, а вот другая украинка Леся Цуренко поднялась на три пункта и теперь 34-я. У Катерины Козловой 67 строчка (минус два), а у Катерины Бондаренко - 89-я (минус один). Топ-10 WTA от 25 июня:

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков,

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6745,

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550,

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250,

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960,

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685,

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610,

9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971,

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536.

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