Рейтинг WTA: Свитолина на прежней позиции, Цуренко поднимается

В первой десятке рейтинга WTA, новая версия которого опубликована на официальном сайте организации, изменений не произошло.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила за собой пятую строчку, а вот другая украинка Леся Цуренко поднялась на три пункта и теперь 34-я. У Катерины Козловой 67 строчка (минус два), а у Катерины Бондаренко - 89-я (минус один).

Топ-10 WTA от 25 июня:
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков,
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6745,
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550,
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5250,
6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4960,
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685,
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610,
9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971,
10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536.


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