Українська тенісистка Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTA

Українка вдало виступила на турнірі у Таїланді.

Українська тенісистка Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTA
Цуренко у фіналі програла китаянці
© btu.org.ua

Українська тенісистка Леся Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTA 250 Thailand Open у Таїланді.

Цуренко, яка є 136 ракеткою світу, у півфіналі здолала канадку Б'янку Андреєску (7:5, 4:0, відмова суперниці), яка була першим номером посіву турніру.

У вирішальному матчі українка зустрічалася з китаянкою Чжу Лінь і зазнала поразки у двох сетах – 4:6, 4:6.

Це був перший фінал турніру WTA для Цуренко з 2019 року. Загалом вона провела шостий матч за титул на цьому рівні в одиночному розряді та програла другий із них.


Данило Слесь, ZN.ua





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