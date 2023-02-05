Українська тенісистка Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTA

Українська тенісистка Леся Цуренко стала віцечемпіонкою турніру WTA 250 Thailand Open у Таїланді.

Цуренко, яка є 136 ракеткою світу, у півфіналі здолала канадку Б'янку Андреєску (7:5, 4:0, відмова суперниці), яка була першим номером посіву турніру.

У вирішальному матчі українка зустрічалася з китаянкою Чжу Лінь і зазнала поразки у двох сетах – 4:6, 4:6.

Це був перший фінал турніру WTA для Цуренко з 2019 року. Загалом вона провела шостий матч за титул на цьому рівні в одиночному розряді та програла другий із них.