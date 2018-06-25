Пекерман: показали красивый и креативный футбол

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал крупную победу над Польшей (3:0).

"На нас давила необходимость победы, - приводит слова Хосе официальный сайт ФИФА. - Обе команды уже проиграли по матчу, так что не было права на ошибку. Мы спокойно отнеслись к этой ответственности, но показали красивый и креативный футбол. Команда играла как единое целое, это привело к голам, и теперь мы находимся в хорошем положении.

Нам нужно понимать, что такое футбол, что такое эти турниры. Надо забыть все имеющиеся представления. Игроки часто зависят от своих действий в последнем матче, а еще от препятствий в конкретном матче. Нужно присмотреться к сопернику - есть много факторов. Поэтому сборная Колумбии так выросла: игроки очень самокритичны, они амбициозны. Они могут преодолеть сложности и дать нам надежду".


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