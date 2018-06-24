Манчестер Сити готов готов побороться за защитника Баварии. Футбол

"Манчестер Сити" готов готов побороться за защитника "Баварии" Джерома Боатенга. По информации The Mirror футболист настроен покинуть мюнхенский клуб летом текущего года и перебраться в Премьер-лигу, где им также интересуется "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает издание, после чемпионата мира главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо намерен укрепить линию обороны, однако то же будет пытаться сделать и рулевой "горожан" Пеп Гвардиола.

Напомним, что Боатенг провел один сезон в "Сити" в 2010 году, однако так и не смог закрепиться в составе, а в последствии перебрался в "Баварию". Не так давно футболист поставил в известность руководство немецкого клуба о своем желании сменить команду.

Добавим, что в субботу в матче Германии и Швеции на чемпионате мира Боатенг получил красную карточку.