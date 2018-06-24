Погба: Мбаппе заставил критиков замолчать. Футбол

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба поддержал напарника по команде нападающего Килиана Мбаппе. По мнению Погба Мбаппе заставил своих критиков замолчать.

Ранее Мбаппе критиковали за плохую игру в первом матче сборной Франции, но после победы над Перу мнение об игроке в прессе изменилось.

"Килиан очень талантлив, мы ожидает от него многого, - цитирует Погба французская пресса. - Не стоит забывать, что он еще очень молод. После матча с Перу о нем отзываются хорошо, однако после следующего поединка могут снова начать критиковать.

На самом деле лидеры команд, такие, как Килиан, всегда на виду. С этим приходится мириться. Сейчас мы думаем только о футболе, но Килиан сумел заставить критиков замолчать".