Марадона выступил в защиту Месси: Ему сложно решать проблемы своих партнеров. Футбол
Легенда сборной Аргентины Диего Марадона поддержал нынешнего лидера национальной команды Лионеля Месси, на которого спустили всех собак после неудачного старта "альбиселесте" на мундиале. Южноамериканцы расписали мировую с Исландией, а также уступили хорватам со счётом 0:3.
- Люди верили, что Сампаоли решит проблемы с помощью компьютеров, дронов или 14 ассистентов. Просто Аргентина не знает, во что играет. У неё нет никаких идей - ни в обороне, ни в полузащите, ни в атаке.
Федерацией футбола управляют люди, которые абсолютно не разбираются в футболе. У них нет никакого плана - просто полагаются на интуицию.
Сейчас все обвиняют Лионеля Месси. Но я должен сказать, что он играл так, как должен был и как смог. Сложно решать проблемы своих партнёров, - приводит слова Марадоны издание Marca.
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24.06.2018 10:04