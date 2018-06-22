Клуб Украинской Премьер-лиги объявил о роспуске команды. Футбол

УПЛ, еще не стартовав, теряет своих участников

ФК "Полтава", который в прошедшем сезоне пробился в Украинскую Премьер-лигу, принял решение о роспуске команды, а также о прекращении деятельности клуба.

Официальный сайт УПЛ подтвердил, что организация получила от ФК "Полтава" соответствующее письмо о снятии с соревнований в элитном дивизионе сезона 2018/19.

В свою очередь, президент полтавского клуба Леонид Соболев пояснил причины, побудившие его снять команду с розыгрыша УПЛ, и объявить о роспуске команды.

"Главная причина заключается в действиях ФФУ, которая не разрешает нам играть на стадионе "Локомотив" в Полтаве. А для того, чтобы его реконструировать и подогнать под все нормы и требования, необходимо 2 млн долл. и время", - заявил Соболев.

При этом президент отметил, что он готов был пойти на новые финансовые вложения.

"Но помимо этого еще необходимо провести массу согласований с городскими властями для проекта реконструкции, а это требует время, которого нам не дали", - добавил Леонид Соболев.

"Проанализировав ситуацию и предъявленные нам условия и требования, все взвесив, решил, что распустить команду в сложившихся условиях - оптимально. При этом мы полностью погасили финансовые обязательства перед футболистами и тренерами", - подытожил президент полтавского футбольного клуба.