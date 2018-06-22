Клуб Украинской Премьер-лиги объявил о роспуске команды. Футбол

УПЛ, еще не стартовав, теряет своих участников

Клуб Украинской Премьер-лиги объявил о роспуске команды
Фото: ФК "Полтава"

ФК "Полтава", который в прошедшем сезоне пробился в Украинскую Премьер-лигу, принял решение о роспуске команды, а также о прекращении деятельности клуба.

Официальный сайт УПЛ подтвердил, что организация получила от ФК "Полтава" соответствующее письмо о снятии с соревнований в элитном дивизионе сезона 2018/19.

В свою очередь, президент полтавского клуба Леонид Соболев пояснил причины, побудившие его снять команду с розыгрыша УПЛ, и объявить о роспуске команды.

"Главная причина заключается в действиях ФФУ, которая не разрешает нам играть на стадионе "Локомотив" в Полтаве. А для того, чтобы его реконструировать и подогнать под все нормы и требования, необходимо 2 млн долл. и время", - заявил Соболев.

При этом президент отметил, что он готов был пойти на новые финансовые вложения.

"Но помимо этого еще необходимо провести массу согласований с городскими властями для проекта реконструкции, а это требует время, которого нам не дали", - добавил Леонид Соболев.

"Проанализировав ситуацию и предъявленные нам условия и требования, все взвесив, решил, что распустить команду в сложившихся условиях - оптимально. При этом мы полностью погасили финансовые обязательства перед футболистами и тренерами", - подытожил президент полтавского футбольного клуба.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Наставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. ФутболНаставник сборной Марокко: Мы попались в ловушку. Футбол
Диего Коста: Испания могла рассчитывать на победуДиего Коста: Испания могла рассчитывать на победу
Блок рекламы


Похожие новости
Рамирес: Концовка игры с Бразилией получилась неудачной для нас. ФутболРамирес: Концовка игры с Бразилией получилась неудачной для нас. Футбол
Невилл: Гарри Кейн – форвард мирового класса. ФутболНевилл: Гарри Кейн – форвард мирового класса. Футбол
Фернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футболФернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футбол
РоSSийский официальный транслятор ЧМ-2018 использовал порноактрису в рекламе прямых трансляций матчей. ФутболРоSSийский официальный транслятор ЧМ-2018 использовал порноактрису в рекламе прямых трансляций матчей. Футбол
"Львов": Новая жизнь. Футбол"Львов": Новая жизнь. Футбол
Киевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. ФутболКиевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии. Футбол
Руис: мы мотивированы играть против такой команды, как БразилияРуис: мы мотивированы играть против такой команды, как Бразилия
AFA придется заплатить Сампаоли около 20 миллионов за увольнение. ФутболAFA придется заплатить Сампаоли около 20 миллионов за увольнение. Футбол
Ларссон: мы рады, что система VAR была использована в нашей игре. ФутболЛарссон: мы рады, что система VAR была использована в нашей игре. Футбол
Футбол может помешать Льюису Хэмилтону во ФранцииФутбол может помешать Льюису Хэмилтону во Франции
Последние новости
Подгружаем последние новости