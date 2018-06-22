Ларссон: мы рады, что система VAR была использована в нашей игре. Футбол

Один из лидеров сборной Швеции - Себастиан Ларссон - об игре своей команды.

— Игра с Южной Кореей складывалась для Швеции очень непросто. Что думаете о прошедшей встрече?

— Безусловно, игра была непростой для обеих команд. Тем не менее нам удалось добиться нужного результата. Конечно, здорово, что мы начали турнир с того, что набрали три очка. Очень рады победе, но ждем следующего матча и пытаемся сконцентрироваться исключительно на нем.

— Ваша сборная забила решающий гол с пенальти, который судья назначил после просмотра видеоповтора. Как вы относитесь к системам VAR?

— Мы рады, что она была использована в нашей игре и судья назначил 11-метровый удар, поскольку очевидно, что футболист Южной Кореи нарушил правила в своей штрафной площади. При этом, даже если бы на турнире не было системы видеоповторов, судья, я думаю, всё равно зафиксировал бы нарушение.