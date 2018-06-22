Непомнящий: Лео просто не с кем было обыгрываться. Футбол
Известный роSSийский специалист Валерий Непомнящий отметил, что не стоит слишком сильно критиковать Лионеля Месси за его игру в сборной Аргентины.
– Так может быть, Месси – все-таки не инопланетянин, как его многие называют?
– Нет, нет. Он вундеркинд, футбольный гений. Здесь вопросов у меня никаких по-прежнему не возникает. Но даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе. Где командные действия? Лео просто не с кем было обыгрываться…
– Курбан Бердыев недавно сказал, что Месси в сборной нужно действовать не так, как в "Барселоне". А именно – двигаться больше, самому опускаться, искать мяч, а не ждать паса.
– Так ведь он и опускался довольно глубоко, давал объем. Но его не слышат и не видят партнеры. В чем проблема этой сборной? Игроки первой линии не двигаются вперед. Они все хотят получить мяч, играть в прием. Таким образом, здорово помогают обороне соперника, которая может подниматься высоко. Одним словом, не получается у них забегать за спины защитникам. Много дефектов в работе тренера.
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22.06.2018 13:26