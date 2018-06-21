ЧМ-2018: Аргентина терпит фиаско и вручает Хорватии путевку в 1/8 финала. Футбол

Сборная Аргентины после матча с Исландией пошла на кардинальные изменения. Хорхе Сампаоли перекроил схему на 3-4-3, выпустив вместо Рохо, Бильи и Ди Марии другую тройку - Меркадо, Перес и Акунья. Хорватия же осталась верна расстановке 4-2-3-1, по которой, кстати Аргентина играла в первом туре.

Строенный центр защиты привел к тому, что Перишич мог забивать уже на первых минутах, сильно пробив слева в дальний угол, но Кабальеро выручил. Потом Аргентина нащупала свою игру и создала несколько моментов. Так, Месу вывели на удар после комбинации Месси-Сальвио, но Ловрен его заблокировал, Акунья попал по перекладине своим навесом, а наиболее реальный шанс был у Переса - опорник после ошибки защиты бил по пустым воротам, но не попал в них.

Концовку тайма Хорватия забрала себе. Манджукич все на том же левом фланге замыкал головой передачу, но не попал в угол. А Ребич после отменной передачи Модрича перед свистком вышел один на один, но не смог принять оптимальное решение.

Страсти в первом тайме были накалены не на шутку. Но судья Ирматов показал лишь два предупреждения - одно Ребичу, а другое Сампаоли за пресловутый "жест телевизора".

После перерыва тренерский штаб Аргентины ничего менять не стал, хоть такое течение игры вряд ли их устраивало. И буквально тут же вице-чемпионы мира сделали Хорватии королевский подарок - Кабальеро после паса защитника назад вынес мяч вальяжно, как в пляжном футболе, сделав шикарную передачу Ребичу. Хавбек положил корпус как Зидан в финале ЛЧ "Реала" и "Байера" и попал как нельзя точнее - 0:1!

Тут уже аргентинцы встрепенулись, выпустили Игуаина, Павона, а чуть позже и Дибалу. Но Хорватия не подпускала соперника к своим воротам. Кое-какой шанс был у Месы и Месси, но ситуацию спас подкат Ракитича.

На 80-й минуте была поставлена точка - индивидуальным мастерством блеснул Модрич. Капитан "клетчатой" команды получил в передачу по центру на подступах к штрафной, дважды качнул Отаменди не оставил шансов Кабальеро шикарным ударом в правый угол. 0:2 - тут Месси и компании все стало ясно. А на 91-й минуте счет стал вообще разгромным - аргентинцы бросили играть в защите, дали подобрать мяч Ковачичу после удара Ракитича, чтобы катнуть ему же на пустые ворота.

0:3 - оглушительное фиаско сборной Аргентины. Теперь им надо крупно обыгрывать Нигерию в последнем туре и надеяться на третью победу Хорватии над Исландией. А Хорватия уже в 1/8 финала, хотя по такой игре это вовсе не предел. У ЧМ-2018 появился новый фаворит?

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа D.

Аргентина - Хорватия 0:3 (0:0)

Голы: Ребич, 53 (0:1); Модрич, 80 (0:2); Ракитич, 91 (0:3)

Аргентина: Кабальеро; Отаменди; Меркадо; Тальяфико; Сальвио (Павон, 56); Акунья; Маскерано; Меса; Перес (Дибала, 68); Агуэро (Игуаин, 55); Месси

Хорватия: Субашич Д.; Вида; Врсалько; Ловрен; Стринич; Брозович (Чорлука, 93); Перишич И. (Ковачич, 82); Модрич; Ракитич; Ребич (Крамарич, 57); Манджукич

Предупреждения: Меркадо, 51; Отаменди, 85; Акунья, 87 - Ребич, 40; Манджукич, 58; Врсалько, 67; Брозович, 94

фото - FIFA


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