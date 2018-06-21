Франция выходит в плей-офф ЧМ по футболу 2018

Сборная Франции стала третьей командой, которая обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В четверг "трехцветные" одержали вторую победу на турнире, обыграв непростых перуанцев.

Сборная Перу после поражения от датчан уже не имела права на новую неудачу. К тому же, обе команды, выходя на поле, уже значил, что Дания и Австралия свой матч завершили вничью - 1:1. Дебют остался за южноамериканцами, которые сходу взвинтили темп и оказывали давление на соперника на всех участках поля. Но опыт и класс игроков сборной Франции все же сказался - спокойно справившись с этой вспышкой активности перуанцев, подопечные Дидье Дешама создали несколько опасных моментов.

Гол пришлось ждать сравнительно долго. На 34-й минуте Погба обокрал соперника у штрафной сборной Перу и вывел на удар Жиру. Попытку французского форварда блокировал защитник, однако мяч по дуге перелетел вратаря и лег на ногу подоспевшему Мбаппе. Тому оставалось зайти с мячом в пустые ворота - 1:0.

Перуанцы не сдавались и во втором тайме. Опасно из-за пределов штрафной пробивал Акино - мяч чиркнул по крестовине и покинул пределы поля. Активно действовал по всему фронту атаки Каррильо, здорово вошел в игру Фарфан... Но, опять-таки, класс и опыт взяли свое - Франция довела матч до победы.

Чемпионат Мира 2018. Группа C

Франция - Перу - 1:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 34 (1:0)

Франция: Льорис; Варан; Юмтити; Павар; Лукас-Франсуа; Погба (Н`Зонзи, 89); Матуиди; Канте; Мбаппе (Дембеле У., 75); Жиру; Гризманн (Фекир, 80)

Перу: Галлесе; Рамос; Трауко; Родригес А. (Сантамария, 46); Йотун (Фарфан, 46); Акино; Куэва (Руйдиас, 83); Флорес; Адвинкула; Каррильо; Герреро

Предупреждения: Матуиди, 17; Погба, 86 - Герреро, 23; Акино, 81