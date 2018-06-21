ФИФА опровергает слухи о том, что судья выпрашивал майку у Роналду. Футбол

Международная федерация футбола выступила со специальным заявлением в поддержку главного арбитра матча чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко американца Марка Гейгера.

"Утверждается, что Гейгер попросил футболу у капитала сборной Португалии в перерыве матча. Гейгер это категорически отрицает и настаивает на том, что такой просьбы не было... ФИФА безоговорочно осуждает обвинения, сделанные, предположительно, членом сборной Марокко", - отмечается в сообщении официального твиттера ФИФА.

Напомним, что камеры не зафиксировали момент, когда Гейгер якобы просил футболку. Однако, об этом поведал нападающий марокканской сборной Нордин Амрабат, ссылаясь на защитника сборной Португалии Пепе. "Это невероятно. Я не знаю, что делал судья раньше, но сегодня он был впечатлен Роналду. Пепе мне рассказал, как он услышал, что после первого тайма арбитр попросил Роналду, может ли он получить его футболку", - заявил разозленный Амрабат, добавив: "О чем мы здесь говорим? Это чемпионат мира, а не цирк!".


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