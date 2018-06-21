Маттеус: Такое ощущение, что Озил не хочет играть за Германию. Футбол

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал полузащитника национальной команды Месута Озила.

"Я настаиваю: у меня нет никаких проблем с Озилом, который не поет гимн Германии. Это его личное дело. Однако у меня появились претензии после того, как я увидел, как 10 игроков сборной приветствовали своих болельщиков, и только Озил этого не сделал.

Озил не понимает, почему его так обсуждают в Германии. Он не понимает, что ждут люди от игрока национальной сборной. У него совершенно отсутствующий язык тела, он играет без радости. У меня часто возникает ощущение, что он не чувствует себя счастливым, надевая футболку сборной, не хочет играть. Он играет без сердца, без радости, без страсти. После его последних матчей я бы не стал исключать, что Озил после ЧМ покинет сборную Германии", - приводит слова Матеуса Bild.