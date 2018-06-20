Фан-движение "Динамо" обозвало перешедшего в "Шахтер" Мораеса "Иудой". Футбол

Ультрас высмеяли мечту Жуниора Мораеса играть за "горняков"

Фото: ФК Шахтер

Фан-движение киевского "Динамо" выразило свою резкую позицию касательно недавнего перехода Жуниора Мораеса в донецкий "Шахтер".

“Всегда в цене была верность. Возможно поступок Мораеса можно списать на то, что он легионер. Однако среди них есть примеры верных людей нашей букве на груди - Данило Силва, Домагой Вида. Очень грустно видеть, как человек, который имел честь надевать футболку нашего клуба и, особенно, капитанскую повязку, плюнул в лицо всем болельщикам нашей команды, – сказано в заявлении на странице фан-движения в Facebook.

Особенно цинично то, что предварительный контракт был подписан еще зимой, а на вопрос о возможном переходе ответ был неизменным: "Я не перехожу в Шахтер". И слова о мечте одеть футболку нашего главного конкурента...

Тебе не известно значение слов "Верность" и "Честь". В полку Иуд прибыло”, - отмечено в сообщении фан-движения.

Напомним, что Мораес перешел в "Шахтер" в качестве свободного агента.


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