Сборная Украины: В Чехии не хватило скорости

В планах подготовки к очередным поединкам в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2019 (28 июня в гостях против Турции и 1 июля дома с Латвией) мужская сборная Украины провела первый контрольный матч.
Фото Сборная Украины: В Чехии не хватило скорости
Фото: fbu.ua
 
Подопечные Евгения Мурзина отправились в Чехию, где в закрытом режиме сыграли с национальной командой этой страны…
 
ЧЕХИЯ - УКРАИНА - 80:68 (20:21, 10:6, 34:15, 16:26)
 
Чехия: Хрубан (18), Бохачик (15), Выорал (8 + 5 передач), Палыза (8), Ширжина (8), Пумпрла (7), Петерка (7), Криж (4 + 5 подборов), Свирдлик (3), Пурсл (2), Мареш, Шафаржик.
 
Украина: Лукашов (5 + 8 подборов + 4 передачи), Пустозвонов (4), Конев (0 + 3 передачи), Бобров (8), Петров (4 + 5 подборов) - старт; Мишула (11), Пустовой (20), Зайцев (8 + 6 подборов), Крутоус (2), Рябчук (5), Беликов (1), Конате.
 
У чехов не приехали несколько лидеров во главе с Веселы и Саторански, не идеальным составом предстала и наша команда. В частности, по договоренности с наставником, в Чехию не полетел центровой Вячеслав Бобров (его экстренно заменил Макс Конате), а также не появились пока в расположении сборной ведущие защитники - Юджин Джетер, Сергей Гладырь и Александр Липовый. Зато получили шанс проявить себя все остальные, в том числе и дебютант Александр Беликов… 
 
В стартовой четверти украинцы лучше использовали в «краске» проворность Вячеслава Боброва и его тезки Петрова, однако хозяева площадки «огрызнулись» серией дальних попаданий и выровняли ситуацию. Во второй десятиминутке наши баскетболисты последовали примеру оппонентов и сместили акцент в атаках на «выстрелы» из-за шестиметровой линии, но, в отличие от них, к большому перерыву показали кошмарный процент попаданий - лишь 2 из 17! Впрочем, разбросаться соперникам тоже не позволили. 
 
А вот после отдыха случился полный провал. Чешские спортсмены значительно прибавили в движении и без особых сложностей оставляли отдельных исполнителей один на один с опекунами. А далее у них следовали либо успешные индивидуальные проходы, либо собирание на себе массы фолов. У центрового Артема Пустового таковых очень быстро насобиралось три, и стоило ему присесть на лавочку, как хозяева площадки выдали решающий рывок - 11:2. И тут украинцы «поплыли»…  
 
Правда, с помощью частых замен, в заключительном периоде «сине-желтые» нашли в себе силы тоже прибавить в движении, а возвратившийся на паркет Пустовой фактически разрывал оборону соперников в чужой зоне. Но это позволило отыграть в итоге только десять пунктов…
 
По словам Евгения Мурзина, его неприятно удивила слабая «функционалка» отдельных исполнителей, что, мол, и стало главной причиной провала в третьей четверти. Поэтому, возвратившись в Киев, он уделит решению этой проблемы особое внимание. Также наставник украинской сборной сообщил, что в двух следующих контрольных матчах, которые она вскоре проведет в Израиле, к команде уже присоединятся Джетер и Липовый. А вот Гладырь подъедет только 25 июня… 
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине


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