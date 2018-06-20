"Реал" купил украинского голкипера за 14 млн евро, - Marca

Андрей Лунин может стать партнером Криштиану Роналду

Мадридский "Реал" выкупил у луганской "Зари" украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает промадридское издание Marca.

По информации издания, переход 19-летнего голкипера обошелся "сливочным" в 14 млн евро.

При этом отмечается, что вопрос о месте продолжения карьеры остается открытым - отправится украинец в аренду или же останется в первой команде решит новый наставник "Королевского клуба Хулен Лопетеги, после того, как Лунин прибудет на тренировочный сбор.

В минувшем сезоне за "Зарю" Лунин провел 36 матчей во всех турнирах.