"Реал" купил украинского голкипера за 14 млн евро, - Marca
Андрей Лунин может стать партнером Криштиану Роналду
Мадридский "Реал" выкупил у луганской "Зари" украинского голкипера Андрея Лунина, сообщает промадридское издание Marca.
По информации издания, переход 19-летнего голкипера обошелся "сливочным" в 14 млн евро.
При этом отмечается, что вопрос о месте продолжения карьеры остается открытым - отправится украинец в аренду или же останется в первой команде решит новый наставник "Королевского клуба Хулен Лопетеги, после того, как Лунин прибудет на тренировочный сбор.
В минувшем сезоне за "Зарю" Лунин провел 36 матчей во всех турнирах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
20.06.2018 14:55