Для Украины начинается еврокубковый сезон. Футбол
Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка первого и второго квалификационных раундов Лиги Европы.
Своего первого соперника в турнире узнают тренеры и футболисты пятой команды УПЛ - «Мариуполя», который, кстати, на втором отборочном этапе будет сеяным. Фактически для Украины начнется еврокубковый сезон-2018/2019.
Добавим, что для команды из Мариуполя это будет вторая кампания на международной арене. Дебют состоялся в 2004 году, когда тогда еще «Металлург» в роли победителя конкурса Fair Play выступил в квалификации Кубка УЕФА, где сначала прошел армянский «Бананц» (2:0, 2:0), а затем уступил австрийской «Аустрии» (0:0, 0:3).
Остальные украинские клубы («Шахтер», «Динамо», «Ворскла» и «Заря») стартуют в еврокубках-2018/2019 позже.
Квота Украины на евросезон- 2018/2019
Лига чемпионов
Чемпион УПЛ («Шахтер») стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 30 августа, первый тур - 18/19 сентября.
Вице-чемпион УПЛ ("Динамо") стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 23 июля, матчи - 7/8 августа и будет 14/15 августа.
Лига Европы
Бронзовый призер УПЛ («Ворскла») стартует в групповом раунде.
Жеребьевка - 31 августа, первый тур - 20 сентября.
Четвертая команда УПЛ («Заря») стартует в третьем квалификационном раунде.
Жеребьевка - 23 июля, матчи - 9 августа и 16 августа.
Пятая команда УПЛ («Мариуполь») стартует во втором квалификационном раунде.
Жеребьевка - 20 июня, матчи - 26 июля и в 2 августа.
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