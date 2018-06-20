Наставник сборной Египта: Салах сделал все, что было в его силах. Футбол

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер прокомментировал поражение своей команды в матче против хозяев мундиаля.

- Хорошо провели первый тайм. Тем не менее, в этот вечер был неудачный отрезок из 10-12 минут, который и предопределил судьбу встречи. Допустили много ошибок, которых не было в первом поединке против Уругвая. Кроме того, нужно уметь использовать свои голевые моменты.

Что касается Салаха, то он сделал всё, что было в его силах на данный момент. Было бы лучше, если бы он мог тренироваться с нами в течение всех трёх недель подготовки к ЧМ-2018. Мохаммед - важный игрок, лидер команды. Хорошо, когда в твоём распоряжении есть несколько великолепных футболистов. Тем не менее, должна быть сильная и сплочённая команда, - констатировал Купер на пресс-конференции.




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