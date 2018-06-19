ЧМ-2018: Сенегал сенсационно побеждает Польшу. Футбол

Во втором сегодняшнем матче группы H сборная Сенегала добыла неожиданную победу над командой Польши .

Поляки на правах фаворита уверенно начали игру, но контроль мяча не привел к опасным моментам у ворот соперника. Африканцы же после небольшой раскачки стали активнее подходить к чужой штрафной, а лучшие шансы отличиться были у М`Байе Ньянга, который оказывался на острие атак своей команды.

Выйти вперед Сенегал смог уже под занавес тайма. Гейе несильно пробил издали, но мяч изменил траекторию после рикошета от Ционека и закатился в ворота Щенсны. Именно на защитника поляков и был записан этот гол. Сенегальцы могли еще до перерыва забивать и второй мяч, если бы более точным оказался удар головой Сане на 42-й минуте.

Второй тайм начался с отличного момента Роберта Левандовски - игрок "Баварии" пробросил мяч себе на ход и мог выходить один на один, но упал после контакта с Сане. В итоге футболист Сенегала получил предупреждение, а опасный удар поляка со штрафного сумел потянуть голкипер африканцев НДиай.

Команда Польши продолжала идти вперед, и тем неожиданней оказался второй гол их соперников. На 61-й минуте кошмарную ошибку допустил Крыховяк, скинувший мяч назад голкиперу - Ньянг опередил Щенсны и отправил "круглого" в уже пустые ворота. После такого поворота событий европейская сборная не сразу смогла прийти в себя, а инициативу в поединке перехватил Сенегал.

На 70-й минуте хороший момент упустил Милик. Аркадиуш находясь в метрах от ворот замыкал прострел Пищека, но не попал в ближний угол. Позже свои шансы по очереди не использовали Рыбус, Ковнацки и Левандовски, а отыграться поляки смогли лишь за пять минут до конца встречи. Крыховяк исправился за свою ошибку в эпизоде со вторым пропущенным голом - хавбек головой замкнул навес со стандарта и отправил мяч в угол ворот. "Красно-белые" пошли вперед большими силами в надежде сравнять счет, но опасных моментов у ворот Сенегала так и не было создано.

2:1 - Сенегал побеждает Польшу и добывает для Африки первую победу на нынешнем Чемпионате мира.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа H.

"сб. Польши" - "сб. Сенегала" 1:2 (0:1)



Голы: Ционек, 38 (автогол) (0:1); Ньянг М`Байе, 61 (0:2); Крыховяк, 85 (1:2)



"сб. Польши": Щенсны; Крыховяк; Ционек; Паздан; Блащиковски (Беднарек, 46); Желински; Пищек (Берешиньски, 83); Рыбус; Милик (Ковнацки, 73); Левандовски Р.; Гросицки



"сб. Сенегала": НДиай Х.; Ваге; Сабали; Кулибали К.; Сане С.; Н`Диайе А. (Куяте, 87); Сарр; Мане; Гейе; Ньянг М`Байе (Конате М., 75); Диуф М.Б. (Ндойе Ш., 60)



Предупреждения: Крыховяк, 12 - Сане С., 49; Гейе, 72