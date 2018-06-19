Салах выйдет с первых минут на матч против РоSSии

Стали известны стартовые составы на матче ЧМ-2018 между Египтом и Россией. Лидер африканской команды Мохамед Салах выйдет с первых минут - напомним, первый тур с Уругваем он пропустил. Что касается Станислава Черчесова, то главный тренер россиян сделал две замены в сравнении с поединком против Саудовской Аравии. Вместо травмированного Алана Дзагоева выйдет Денис Черышев, а Федора Смолова в нападении сменит Артем Дзюба.

Полные заявки команд выглядят так:

Cб. РоSSии: 1. Акинфеев, 2. Марио Фернандес, 3. Кутепов, 18. Жирков, 4. Игнашевич, 11. Зобнин, 17. Головин, 19. Самедов, 6. Черышев, 8. Газинский, 22. Дзюба.

Запасные: 12. Лунёв, 20. Габулов, 5. Семенов, 13. Кудряшов, 14. Гранат, 23. Смольников, 7. Кузяев, 15. Миранчук Ал., 16. Миранчук Ан., 21. Ерохин, 10. Смолов.

Cб. Египта: 23. эль-Шенави, 2. Габр, 6. Хегази, 7. Фатхи А., 13. Абдел-Сафей, 17. Эльнени, 8. Хамед, 19. Саид А., 21. Хассан (Трезеге), 10. Салах, 9. Мохсен.

Запасные: 1. Хадари, 16. Экрами, 4. Габер, 12. Ашраф, 15. Хамди, 20. Самир, 3. Эль-Мухаммади, 5. Морси, 11. Кахраба, 14. Собхи, 18. Шикабала, 22. Варда.


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