Наставник сборной Панамы: Могли проиграть Бельгии с разницей в 6-7 мячей

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес не делает трагедии из вчерашнего поражения. "Канальщики" не питают иллюзий, трезво оценивая свой уровень.

- Мы могли бы проиграть с разницей в 6-7 мячей, учитывая разницу в классе, но этого не случилось. Это обнадеживающий результат. Мы рассчитываем многому научиться за три матча в группе, - цитирует Гомеса пресс-служба ФИФА.

А коуч бельгийцев Роберто Мартинес рассказал о тех ключевых факторах, которые позволили его команде начать выступление в РоSSии с победы: "Гол Дриса Мертенса помог нам вздохнуть и лучше контролировать ситуацию. И Тибо Куртуа нас выручил, когда нужно было. Мы можем гордиться игрой команды в этом матче".

"сб. Бельгии" - "сб. Панамы" 3:0 (0:0)

Голы: Мертенс Д., 47 (1:0); Лукаку Р., 69 (2:0); Лукаку Р., 75 (3:0)


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