Шахтер обзавелся собственным самолетом

Донецкий "Шахтер" и украинская авиакомпания SkyUp подписали двухлетний спонсорский контракт. "Теперь наша команда будет летать только на этом самолёте", - сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Напомним, что горняки, тренируясь в Киеве , проводят свои домашние матчи на харьковском ОСК "Металлист". Таким образом, чемпионы Украины практически на все свои матчи вынуждены добираться самолетом.