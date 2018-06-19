Шахтер обзавелся собственным самолетом

Донецкий "Шахтер" и украинская авиакомпания SkyUp подписали двухлетний спонсорский контракт. "Теперь наша команда будет летать только на этом самолёте", - сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин.

Напомним, что горняки, тренируясь в Киеве, проводят свои домашние матчи на харьковском ОСК "Металлист". Таким образом, чемпионы Украины практически на все свои матчи вынуждены добираться самолетом.


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