Исландцы поддержали нигерийского вратаря, борющегося с лейкемией. Футбол

Футболисты сборной Исландии перед матчем второго тура на Кубке мира против Нигерии, поддержали вратаря Карла Икеме, который борется с лейкемией. 29-летний нигерийский вратарь из английского "Вулверхэмптона" из-за серьезной болезни не смог приехать на чемпионат мира в РоSSию.

"Вся исландская команда с тобой", - написали Икеме исландские футболисты в социальной сети. Они прикрепили к сообщению фото, где команда вокруг форварда "Вулверхэмптона" Йона Дади Бёдварссона, держащего футболку исландской сборной с именем Икеме.

Летом прошлого года медики диагностировали у Икеме лейкемию, который сейчас лечится от серьезной болезни. В сборной он провел в общей сложности десять матчей, последний из которых прошлой осенью.