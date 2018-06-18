Исландцы поддержали нигерийского вратаря, борющегося с лейкемией. Футбол

Футболисты сборной Исландии перед матчем второго тура на Кубке мира против Нигерии, поддержали вратаря Карла Икеме, который борется с лейкемией. 29-летний нигерийский вратарь из английского "Вулверхэмптона" из-за серьезной болезни не смог приехать на чемпионат мира в РоSSию.

"Вся исландская команда с тобой", - написали Икеме исландские футболисты в социальной сети. Они прикрепили к сообщению фото, где команда вокруг форварда "Вулверхэмптона" Йона Дади Бёдварссона, держащего футболку исландской сборной с именем Икеме.

Летом прошлого года медики диагностировали у Икеме лейкемию, который сейчас лечится от серьезной болезни. В сборной он провел в общей сложности десять матчей, последний из которых прошлой осенью.

All of us in @footballiceland are with you @Carl_Ikeme ?????????? pic.twitter.com/LMy4fumDj5

— Jon Dadi Bodvarsson (@jondadi) 17 июня 2018 г.


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