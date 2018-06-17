ЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. Футбол

Сборная Бразилии после сенсационного поражения немцев от Мексики вполне могла выходить на свой стартовый поединок ЧМ-2018 с опаской - тем более, что Швейцария знает, как шокировать фаворитов в первом туре мундиаля. И действительно, первые минуты пентакампеоны даже не могли пробиться на чужую половину поля. Но вскоре команда Тите взяла игру под контроль.

На 11-й минуте должен был забивать Паулиньо - футболист "Барселоны" переправлял мяч в ворота после неудачного рикошета от Шера, но вратарь Зоммер все же задел мяч кончиками пальцев. А вот на 20-й минуте голкипер уже был бессилен. Другой игрок каталонского гранда Коутиньо подобрал отскок на подступах штрафной и мощно пробил со средней дистанции, как он это умеет. Мяч угодил в правую штангу и влетел в сетку - 1:0!

Открыв счет, Бразилия успокоилась и предложила швейцарцам проявить себя - правда, опасных моментов у ворот Алиссона не возникало. А игроки "селесао", хоть и уступили по итогам первого тайма во владении мячом, могли удвоить "в раздевалку" - удары Силвы головой после углового не хватило буквально полуметра точности.

Во втором тайме Швейцария буквально сразу наказала Бразилию за вальяжность. Шакири справа подал угловой, Аллисон не двинулся на перехват и был вынужден наблюдать, как Цубер головой из вратарской расстреливает его владения - 1:1! Бразильцы тут же принялись протестовать, мол, перед ударом Цубер оттолкнул Миранду (а так и было), но судья даже не захотел смотреть повтор.

Время шло, а счет оставался равным. Тите освежил центр поля за счет выхода Фернандиньо и Аугусто, но немедленного эффекта это не принесло. Коутиньо мог сделать дубль, но пробил мимо даже из более выгодной позиции, чем когда открывал счет, а Жезус упал с расчетом на пенальти после фола Аканджи, но арбитр опять не поверил протестам.

Последнюю замену тренер бразильцев потратил на Фирмино, у которого был полумомент, но лидер "Ливерпуля" с острого угла пробил неточно. А на 88-й минуте напомнил о себе Неймар - самый дорогой игрок планеты головой замыкал подачу Виллиана слева. Зоммер правильно выбрал позицию и легко забрал мяч в руки. А после похожего удара Фирмино пришлось поработать уже по-настоящему - Зоммер парировал перед собой, а на добивании никого не оказалось.

Победу фаворитам ЧМ мог принести Миранда. Защитник удачно поймал мяч на подборе и целился в левый угол - к счастью Зоммера и всех швейцарцев, в створ бразилец не попал. На последних минутах Швейцария, хоть и с немалым трудом, но все-таки выстояла. 1:1 - Бразилия стартует на ЧМ-2018 тяжело, а команда Владимира Петковича доказала, что не зря входит в ТОП-6 мирового рейтинга.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа E.

Бразилия - Швейцария 1:1 (1:0)



Голы: Коутиньо, 20 (1:0); Цубер, 50 (1:1)



Бразилия: Алисон; Марсело; Данило; Жоао Миранда; Тьяго Силва; Каземиро (Фернандиньо, 60); Коутиньо; Паулиньо (Ренато Аугусто, 67); Виллиан; Габриэл Жезус (Фирмино, 79); Неймар



Швейцария: Зоммер; Аканджи; Шёр; Родригес Р.; Лихтштайнер (Ланг, 87); Джемайли; Джака Г.; Бехрами (Закария, 71); Шакири; Сеферович (Эмболо, 80); Цубер



Предупреждения: Каземиро, 47 - Лихтштайнер, 31; Шёр, 65; Бехрами, 68