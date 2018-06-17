Артем Кичак перешел в венгерский МТК. Футбол

Голкипер "Олимпика Артем Кичак продолжит карьеру в венгерском клубе МТК, о чем сообщает официальный сайт команды. О деталях соглашения не сообщается.

МТК в этом сезоне выиграл второй дивизион Венгрии и в следующем сезоне будет выступать в высшей лиге. Напомним, что ранее с венгерским клубом клубом подписал контракт еще один украинский футболист – защитник Евгений Селин.

Кичак - воспитанник киевского "Динамо", с 2013 года защищал цвета "Волыни", а сезон 2017/2018 провел в составе донецкого "Олимпика". В завершившемся чемпионате Кичак провел за "Олимпик" 9 матчей, 4 из которых были "сухими", а также пропустил 10 голов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Майнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и АрсеналаМайнц ждет рекордные поступления из Дортмунда и Арсенала
Матч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. ФутболМатч-открытие ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели 4 млн человек. Футбол
Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. ФутболФорвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол
ФИФА готов изменить систему расчета рейтинга сборных. ФутболФИФА готов изменить систему расчета рейтинга сборных. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
ЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. ФутболЧМ-2018: Бразилия не смогла обыграть Швейцарию. Футбол
Фил Джонс готов противостоять Эдену Азару на ЧМ. ФутболФил Джонс готов противостоять Эдену Азару на ЧМ. Футбол
ФИФА объяснила свободные места на матче между Египтом и Уругваем. ФутболФИФА объяснила свободные места на матче между Египтом и Уругваем. Футбол
Раиола: Французы любят критиковать собственных героев. ФутболРаиола: Французы любят критиковать собственных героев. Футбол
Голкипер Исландии: Я был твердо настроен отразить удар Месси. ФутболГолкипер Исландии: Я был твердо настроен отразить удар Месси. Футбол
Из-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. ФутболИз-за травмы плеча Салах не мог самостоятельно надеть манишку на тренировке сборной Египта. Футбол
Марадона поддержал сборную Аргентины после ничьей с Исландией. ФутболМарадона поддержал сборную Аргентины после ничьей с Исландией. Футбол
Адриен Силва: Роналду не любит говорить о своих успехах. ФутболАдриен Силва: Роналду не любит говорить о своих успехах. Футбол
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
Уткин: Исландия приехала всем мешать играть в футболУткин: Исландия приехала всем мешать играть в футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости