Артем Кичак перешел в венгерский МТК. Футбол

Голкипер "Олимпика Артем Кичак продолжит карьеру в венгерском клубе МТК, о чем сообщает официальный сайт команды. О деталях соглашения не сообщается.

МТК в этом сезоне выиграл второй дивизион Венгрии и в следующем сезоне будет выступать в высшей лиге. Напомним, что ранее с венгерским клубом клубом подписал контракт еще один украинский футболист – защитник Евгений Селин.

Кичак - воспитанник киевского "Динамо", с 2013 года защищал цвета "Волыни", а сезон 2017/2018 провел в составе донецкого "Олимпика". В завершившемся чемпионате Кичак провел за "Олимпик" 9 матчей, 4 из которых были "сухими", а также пропустил 10 голов.