Голкипер Исландии: Я был твердо настроен отразить удар Месси. Футбол

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурсонотразил - о ничьей в матче ЧМ-2018 с Аргентиной (1:1) и отбитом пенальти Лионеля Месси.

«Взять пенальти в первом матче на Чемпионате мира по футболу — лучшего и желать нельзя. Правда, для этого нужно еще сначала получить одиннадцатиметровый в свои ворота. Когда это случилось, я просто сказал себе: теперь твой выход. Я был твердо настроен отразить удар.

Дуэль с Месси? Я готовился. Я видел множество пенальти в исполнении Лионеля. Его действия трудно предугадать. Он может отправить мяч куда угодно, но у меня было стойкое чувство, что он будет бить именно в этот угол.

Я не мог поверить, что это происходит на самом деле. И вдруг сон стал явью. Но все равно нельзя расслабляться, пока судья не дал финальный свисток, иначе все подвиги окажутся бессмысленными. Вот когда судья дал свисток к окончанию матча, это было огромное облегчение», — приводит слова Халльдоурссона сайт ФИФА.


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