Адриен Силва: Роналду не любит говорить о своих успехах. Футбол

Полузащитник "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва - о скромности главной звезды национальной команды своей страны.

"Криштиану после игры (с Испанией - 3:3 - прим.) зашел в раздевалку и поздравил команду с хорошим матчем. Роналду никогда не любит говорить о своих успехах, его желание - победы команды. Никаких особых празднований по случаю хет-трика в раздевалке не было", - сказал полузащитник, слова которого приводят информационные агентства.

Криштиану Роналду, напомним, стал самым возрастным футболистом, которому удалось отметиться хет-триком в финальном турнире чемпионата мира. Кроме того, португалец стал лишь четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира. И компания, прямо скажем, что надо - Уве Зелер, Пеле, Мирослав Клозе.