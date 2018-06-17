Адриен Силва: Роналду не любит говорить о своих успехах. Футбол

Полузащитник "Лестера" и сборной Португалии Адриен Силва - о скромности главной звезды национальной команды своей страны.

"Криштиану после игрыИспанией - 3:3 - прим.) зашел в раздевалку и поздравил команду с хорошим матчем. Роналду никогда не любит говорить о своих успехах, его желание - победы команды. Никаких особых празднований по случаю хет-трика в раздевалке не было", - сказал полузащитник, слова которого приводят информационные агентства.

Криштиану Роналду, напомним, стал самым возрастным футболистом, которому удалось отметиться хет-триком в финальном турнире чемпионата мира. Кроме того, португалец стал лишь четвертым игроком в истории, который забивал на четырех чемпионатах мира. И компания, прямо скажем, что надо - Уве Зелер, Пеле, Мирослав Клозе.


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