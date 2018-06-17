В понедельник Федерер вновь станет первой ракеткой мира

Обыграв Ника Кирьоса в трех сетах в полуфинале турнира в Галле - 6-7 (2), 6-2, 7-6 (5), швейцарец Роджер Федерер обязательно потеснит Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга ATP. В финале в воскресенье Федерер сыграет с канадцем Милошем Раоничем.

Роджер Федерер пропустил сезон на грунте. После трехмесячного перерыва швейцарец дебютировали на этой неделе на травяном турнире в Штутгарте (ATP 250). До Кирьоса Роджер обыграл Мишу Зверева и Гвидо Пелью.

Швейцарец в понедельник увеличит рекордное количество недель, проведенных на первом месте рейтинга до 310. Кроме этого, "Мастер", возможно, добавит еще и титул турнира в Штутгарте, если победит завтра Раонича.


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