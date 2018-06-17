Сампаоли: Я не переживаю по поводу нашей игры. Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что он не волнуется, несмотря на разочаровывающий ничью с прогнозируемым аутсайдером группы Исландией - 1:1 в первом матче группы D на чемпионате мира. Лионель Месси не забил пенальти в середине второго тайма, а островитяне исключительно строго сыграли в обороне и заслужили очко.

"Я не переживаю по поводу нашей игры. Неприятно, что мы не победили, как мы все надеялись, и как развивались события на поле. Мы сделали все возможное, чтобы победить, но, к сожалению, мы этого не получили. Я, естественно, был рад, когда мы заработали пенальти, потому что это один из самых реальных вариантов в футболе забить гол. Месси его не реализовал - это еще одна статистика, это уже часть прошлого... в футболе так бывает. Мы теперь должны продемонстрировать командный характер, верить в себя, потому что я уверен, что у нас есть качества победить любого соперника", - отметил Сампаоли.

"Месси был в очень неприятной ситуации на протяжении всей игры, потому что сборная Исландии играла очень закрыто в обороне. У него просто не было пространства. Наша группа очень ровная, но, несмотря на этот результат, мы считаем, что мы можем пройти дальше. В первом тайме мы действовали слишком медленно, без креатива, не использовали хорошо фланги, особенно левый. После перерыва мы оказали давление, мы заработали пенальти, у нас были другие моменты, но они отлично защищались", - считает тренер сборной Аргентины.




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