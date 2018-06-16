Франция вырывает победу в матче с Австралией. Футбол

Франция, которая привезла на ЧМ 2018 самый дорогой состав и, как следствие, является одним из фаворитов турнира, с большим трудом переиграла австралийцев.

Впечатляющий дебют матча позволял рассчитывать на результативный футбол, а может быть и на "быстрый" гол. Уже на второй минуте Мбаппе рванул в штрафную и пробил в ближний угол - Райан выручил австралийцев. Команде Берта ван Марвейка потребовалось около четверти часа, чтобы приноровиться к сопернику, а затем постепенно отодвинуть игру от своей штрафной. И, разумеется, шанс Австралии строился на стандартах, один из которых едва не стал результативным. Однако уже Льорис продемонстрировал свою реакцию, вытащив мяч из нижнего угла.

Второй тайм продемонстрировал преимущество использования современных технологий в футболе. На 58-й минуте арбитр решил прибегнуть к просмотру видеоповтора, чтобы определить, был ли фол на Гризманне перед тем, как француз упал в штрафной сборной Австралии. В итоге, сам Гризманн реализовал назначенный пенальти.

Впрочем, уже через четыре минуты Умтити необъяснимым образом сыграл рукой в своей штрафной, прерывая навес с правого фланга. Фол был настолько очевидным, что помощь техники не потребовалась, а Единак сравнял счет - 1:1.

Время шло, французы нервничали, а игра у них явно не шла. Тем неожиданнее оказался гол. Погба своими "телескопическими" ногами пытался дотянуться до мяча в штрафной, а тот рикошетом от защитника по дуге опустился за спиной вратаря сборной Австралии. Система видеогол продемонстрировала, что мяч полностью пересек линию ворот, а это значит, что Франция отпраздновала первую победу на ЧМ 2018.