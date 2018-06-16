Модрич: У сборной Хорватии сейчас талантливое поколение
32-летний хавбек "клетчатых" Лука Модрич понимает, насколько важно проявить себя на нынешнем мундиале. Четвертьфиналисту Евро-2008 необходимо обыгрывать Нигерию, чтобы иметь хорошие шансы на выход в плей-офф.
- Матч с Нигерией - это то, о чем мы сейчас думаем. Наша цель - попасть в число 16 лучших команд на турнире, а потом уже возможно все. Я соглашусь, что у сборной Хорватии сейчас талантливое поколение. Люди ждут от нас хорошего выступления, и на это есть причины, - приводит слова Модрича пресс-служба ФИФА.
Напомним, за Хорватию выступают хорошо знакомые украинскому болельщику защитники Домагой Вида, Иван Стринич, Йосип Пиварич, а также форвард Никола Калинич. В рамках группового этапа балканцы встретятся с Аргентиной, Исландией и Нигерией.
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16.06.2018 08:52