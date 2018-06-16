Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол

Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз не может объяснить ошибку, допущенную на последних секундах встречи с Ираном (0:1). Форвард "Атласских львов", закрывая ближнюю штангу, срезал мяч в свои ворота.

- Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией, поскольку уже много лет в футболе. Конечно, меня поддержали товарищи по команде. Теперь мы должны объединиться и продолжать работать, - приводит слова Бухаддуза издание L'Equipe.

Отметим, что африканцам необходимо сотворить чудо - исправить ситуацию в матчах с Португалией и Испанией .

Марокко - Иран - 0:1 (0:0)



Голы: Бухаддуз, 90 (автогол) (0:1)



Марокко: Мунир; Бенатиа; Хакими; Саисс; Эль-Ахмади; Арит (да Кошта, 82); Буссуфа; Беланда; Зиеш; Амрабат (Амрабат С., 76); Эль-Кааби (Бухаддуз, 77)



Иран: Беиранванд; Резаян; Чешми; Пуралиганджи; Эбрахими (Монтазери, 81); Амири; Хаджсафи; Ансарифард; Шоджаи (Тареми, 68); Яханбакш (Годдос, 85); Азмун



Предупреждения: Эль-Ахмади, 34 - Шоджаи, 10; Яханбакш, 47; Ансарифард, 90