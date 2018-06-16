Форвард Марокко прокомментировал свой автогол: Я идиот. Футбол

Нападающий сборной Марокко Азиз Бухаддуз не может объяснить ошибку, допущенную на последних секундах встречи с Ираном (0:1). Форвард "Атласских львов", закрывая ближнюю штангу, срезал мяч в свои ворота.

- Я идиот, но справлюсь с этой ситуацией, поскольку уже много лет в футболе. Конечно, меня поддержали товарищи по команде. Теперь мы должны объединиться и продолжать работать, - приводит слова Бухаддуза издание L'Equipe.

Отметим, что африканцам необходимо сотворить чудо - исправить ситуацию в матчах с Португалией и Испанией.

Марокко - Иран - 0:1 (0:0)

Голы: Бухаддуз, 90 (автогол) (0:1)

Марокко: Мунир; Бенатиа; Хакими; Саисс; Эль-Ахмади; Арит (да Кошта, 82); Буссуфа; Беланда; Зиеш; Амрабат (Амрабат С., 76); Эль-Кааби (Бухаддуз, 77)

Иран: Беиранванд; Резаян; Чешми; Пуралиганджи; Эбрахими (Монтазери, 81); Амири; Хаджсафи; Ансарифард; Шоджаи (Тареми, 68); Яханбакш (Годдос, 85); Азмун

Предупреждения: Эль-Ахмади, 34 - Шоджаи, 10; Яханбакш, 47; Ансарифард, 90




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Фернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. ФутболФернандо Йерро: Не поменял бы на Роналду ни одного из своих игроков. Футбол
Де Хеа: Удар Роналду был непростым. ФутболДе Хеа: Удар Роналду был непростым. Футбол
Бернарду Силва: Ничья с Испанией - справедливый результат. ФутболБернарду Силва: Ничья с Испанией - справедливый результат. Футбол
Роналду: Это моя лучшая игра на чемпионатах мира. ФутболРоналду: Это моя лучшая игра на чемпионатах мира. Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мираForbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Испания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. ФутболИспания и Португалия разошлись боевым миром на ЧМ-2018. Футбол
Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"
Кайоде: Жду Лигу чемпионов. ФутболКайоде: Жду Лигу чемпионов. Футбол
Интер интересуется полузащитником Тоттенхэма. ФутболИнтер интересуется полузащитником Тоттенхэма. Футбол
Президент "Реала" прокомментировал увольнение Лопетеги из сборной ИспанииПрезидент "Реала" прокомментировал увольнение Лопетеги из сборной Испании
Последние новости
Подгружаем последние новости