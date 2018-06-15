Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"

При этом сами спортивные соревнования патриарх УПЦ КП поддерживает

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет нелестно высказался о футбольных фанатах.

Патриарх УПЦ КП считает, что болельщики грешат, когда теряют над собой контроль.

"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты - это духовно пораженные люди", - заявил Филарет в интервью "Украинской Правде".

"Вы посмотрите на него. Он вышел, кричит, Бог знает, что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства -греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то она становится рабом этих чувств", - добавляет Филарет.

При этом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины не порицает спортивные соревнования как таковые.

"Соревнования, не по футболу, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил в пример соревнования на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так боролись в духовной жизни. То есть он эти соревнования не исключал", - отметил Предстоятель УПЦ КП.

"Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте - это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводит к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем".

89-летний Филарет возглавляет церковь Киевского патриархата с момента ее образования в 1990 году.