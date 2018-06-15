Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"

При этом сами спортивные соревнования патриарх УПЦ КП поддерживает

Патриарх Филарет назвал футбольных фанатов "рабами греха"
Фото: Макс Требухов

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет нелестно высказался о футбольных фанатах.

Патриарх УПЦ КП считает, что болельщики грешат, когда теряют над собой контроль.

"Церковь смотрит на это, как на зависимость человека от греха. Это рабы греха. Например, фанаты - это духовно пораженные люди", - заявил Филарет в интервью "Украинской Правде".

"Вы посмотрите на него. Он вышел, кричит, Бог знает, что делает. Может умный человек допускать такое? Не может. А если он допускает, то этим человеком управляют другие чувства -греховные. Он не может избавиться от этих греховных чувств. А раз не может, то она становится рабом этих чувств", - добавляет Филарет.

При этом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины не порицает спортивные соревнования как таковые.

"Соревнования, не по футболу, конечно, были и во времена святых апостолов. Апостол Павел часто приводил в пример соревнования на различных мероприятиях для того, чтобы и мы так боролись в духовной жизни. То есть он эти соревнования не исключал", - отметил Предстоятель УПЦ КП.

"Сами соревнования не имеют ничего плохого, но соревноваться надо в хорошем. Соревноваться в спорте - это соревноваться за здоровье. Это положительно. А когда соревнования приводит к душевному расстройству, то это уже зло. И это мы не благословляем".

89-летний Филарет возглавляет церковь Киевского патриархата с момента ее образования в 1990 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Максим Малышев: Шахтер показал свой уровеньМаксим Малышев: Шахтер показал свой уровень
Официально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвалсяОфициально: трансфер Фекира в Ливерпуль сорвался
Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018Сборная Нигерии покорила Сеть своей стильной официальной формой к ЧМ-2018
Феттель выиграл квалификацию Гран-при КанадыФеттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Команда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистовКоманда венгров Закарпатья выиграла ЧМ по футболу среди сепаратистов
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мираForbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мираForbes опубликовал рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
ФФУ назвала клубы, получившие аттестаты для первой и второй лиг. ФутболФФУ назвала клубы, получившие аттестаты для первой и второй лиг. Футбол
Месси назвал обвинения в неуплате налогов "атакой из Мадрида". ФутболМесси назвал обвинения в неуплате налогов "атакой из Мадрида". Футбол
Ломаченко назвал Пакьяо "слишком старым" для боксаЛомаченко назвал Пакьяо "слишком старым" для бокса
В СМИ назвали размер зарплаты Андрея Шевченко в сборной УкраиныВ СМИ назвали размер зарплаты Андрея Шевченко в сборной Украины
Дешам назвал окончательную заявку сборной Франции на ЧМДешам назвал окончательную заявку сборной Франции на ЧМ
Нигерия назвала окончательный состав на чемпионат мираНигерия назвала окончательный состав на чемпионат мира
Жозе Моуринью назвал своих фаворитов ЧМ-2018. ФутболЖозе Моуринью назвал своих фаворитов ЧМ-2018. Футбол
Льюис Хэмилтон назвал Даниэля Риккардо конкурентом в борьбе за титулЛьюис Хэмилтон назвал Даниэля Риккардо конкурентом в борьбе за титул
Последние новости
Подгружаем последние новости